Vincenzo Italiano esprime il suo rammarico per la sconfitta del Bologna contro l’Inter, evidenziando una prestazione che non ha soddisfatto le aspettative. In un’analisi lucida e senza eccessi, il tecnico sottolinea le difficoltà incontrate dalla squadra, riconoscendo la superiorità degli avversari e riflettendo con sincerità sugli aspetti da migliorare. Un’analisi obiettiva di una partita che ha lasciato deluso il tecnico.

Vincenzo Italiano non nasconde la propria delusione dopo il netto ko del suo Bologna contro l’Inter e ai microfoni di DAZN analizza con grande lucidità una prestazione che non lo ha soddisfatto sotto nessun aspetto. “Abbiamo fatto troppo poco, in tutto – ammette l’allenatore rossoblù –. È venuta fuori la forza dell’Inter, che ha sfruttato una nostra gara non all’altezza. Pochi giorni fa ero un allenatore pieno di entusiasmo e fiducia, e in appena venti giorni tutto questo non può svanire. Dobbiamo ritrovare ciò che ci ha permesso di diventare la squadra che siamo. Contro l’Inter puoi anche perdere, ma se offri una prestazione così li metti nelle condizioni ideali per colpirti, e loro giustamente lo hanno fatto”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

© Ilnerazzurro.it - Italiano deluso: “L’Inter ci ha sovrastato”

Leggi anche: Milan, Gimenez ha deluso: Tare piomba sull’ex bomber dell’Inter

Leggi anche: Di Canio è deluso da Openda, non ci può credere: “Quel tiro grida vendetta, ha fatto un piattino”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il proverbio italiano del giorno di Academya Lingue è: "Restare a bocca asciutta." Si usa quando qualcuno non ottiene ciò che sperava, rimanendo deluso o a mani vuote. Un esempio è: "Pensavo di riuscire a prendere i biglietti, ma erano finiti: sono rimasto - facebook.com facebook