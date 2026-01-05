Italia terremoto nella notte | è successo tutto all’improvviso

Un terremoto di magnitudo 3,8 ha colpito nelle Marche nella notte, alle 3:21. La scossa è stata avvertita in diversi comuni tra Macerata e Fermo, causando risvegli e preoccupazione tra la popolazione. L’evento si è verificato all’improvviso, interrompendo il riposo notturno. Al momento, non sono segnalate gravi conseguenze, ma si resta in allerta per eventuali sviluppi.

Una scossa di terremoto netta e improvvisa ha interrotto il silenzio della notte nelle Marche. Alle 3:21 è stato registrato un evento sismico di magnitudo 3,8, avvertito distintamente in diversi comuni situati al confine tra le province di Macerata e Fermo, provocando risvegli improvvisi e una diffusa sensazione di allarme tra la popolazione. Secondo le rilevazioni fornite dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv ), il terremoto ha avuto un ipocentro fissato a circa 24 chilometri di profondità. L’epicentro è stato individuato nelle vicinanze dei comuni maceratesi di Sant’Angelo in Pontano e Penna San Giovanni, a una distanza di circa 3 chilometri, e non lontano dal territorio comunale di Falerone, in provincia di Fermo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia, terremoto nella notte: è successo tutto all’improvviso Leggi anche: Italia, terremoto nella notte, tutto all’improvviso. Cosa succede Leggi anche: “Un boato nella notte”. Terremoto in Italia, ancora lì. Cosa è successo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Jannik Sinner si è dimesso | terremoto-mattone cosa sta succedendo. Terremoto Marche, scossa 3.8 fra Macerata e Fermo: nella notte registrati oltre 30 eventi sismici - Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica ... msn.com

Terremoto, la Campania continua a tremare: altre scosse nella notte ai Campi Flegrei e nell'Avellinese. «Massima allerta» - 1 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell'area dei Campi Flegrei Dopo la forte scossa in Irpinia intorno alle 22 di sabato 26 ottobre, a ... leggo.it

Terremoto oggi a Parma, sciame sismico nella notte: la scossa più forte di magnitudo 3.1 - Una sequenza sismica è stata registrata nelle ultime ore in provincia di Parma, con epicentro vicino Berceto. corriereadriatico.it

Coppa Italia Bluenergy: la finale di Gemona del Friuli nel 50° anniversario del terremoto - facebook.com facebook

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3 ore 05:15 IT del 05-01-2026 a 2 km E Gualdo (MC) Prof= 22.2 Km #INGV_44907202 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.