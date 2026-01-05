Italia-Brasile ambasciatore Renato Mosca | Nel 2026 continua il focus sull’agroalimentare

L'ambasciatore Renato Mosca ha confermato che anche nel 2026 l’Italia e il Brasile manterranno l’attenzione sugli scambi nel settore agroalimentare. Questa continuità evidenzia l’importanza crescente delle relazioni commerciali tra i due Paesi, con un focus particolare sulle opportunità di collaborazione nel settore agricolo e alimentare. La partnership strategica si configura come un elemento chiave per rafforzare i legami economici e culturali tra Italia e Brasile.

Negli scambi tra Italia e Brasile continuerà nel 2026 il focus sull'agroalimentare. Così l'ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca in un'intervista a 'Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica'. "Anche nel 2026 – dice – manterremo il focus su iniziative che rafforzino il commercio bilaterale nel settore agroalimentare". Lo stock di investimenti italiani in Brasile – viene spiegato – supera i 20 miliardi di dollari, con una forte presenza in settori come energia, telecomunicazioni, industria manifatturiera, automotive e attività finanziarie. "Il settore agroalimentare continuerà a essere una priorità per l'Ambasciata anche nel 2026 – afferma Mosca – Brasile e Italia condividono una forte complementarità in questo campo, riflessa nel peso significativo dei prodotti agroalimentari nella lista delle esportazioni brasiliane verso il mercato italiano, come caffè, cellulosa, soia, carne bovina e cuoio.

