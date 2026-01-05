ITACA | richiamo mediterraneo in scena a San Severo fuori le Mura

Il 9 gennaio 2026 alle ore 19.00, presso la Chiesa di San Severo fuori le Mura a Napoli, si terrà lo spettacolo

Il 9 gennaio 2026 alle ore 19.00 va in scena nella Chiesa di San Severo fuori le Mura di Napoli ITACA: richiamo mediterraneo. Accoglienza e rinascita nel Mare Nostro, uno spettacolo di Rosalba Di Girolamo prodotto da Baba Yaga Teatro e presentato nell’ambito di “Altri Natali”, rassegna promossa e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

'ITACA: richiamo mediterraneo', come un controcanto di Natale; Napoli, la Chiesa di San Severo accoglie: “Itaca: richiamo mediterraneo”; Chiesa di San Severo fuori le Mura ITACA - richiamo mediterraneoRosalba Di Girolamo (voce narrante) Marzouk Mejri (canti, fiati, corde, percussioni e suoni elettronici) Salvatore Morra (chitarra e oud).

'ITACA: richiamo mediterraneo', come un controcanto di Natale - Il viaggio di accoglienza e rinascita di un uomo che attraversa il Mediterraneo in cerca di casa; un percorso di parole e musica in un mare dove tutto migra