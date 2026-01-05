Israele caccia più di trenta Ong tra cui Caritas e Medici senza frontiere

Israele ha deciso di espellere oltre trenta organizzazioni non governative, tra cui Caritas e Medici Senza Frontiere. Nonostante questa misura, Caritas Jerusalem ha confermato che proseguirà le attività umanitarie e di sviluppo nelle aree di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme, rispettando il proprio mandato. Questa situazione evidenzia le sfide delle organizzazioni umanitarie nel contesto delle tensioni in Medio Oriente.

"Caritas Jerusalem continuerà le sue operazioni umanitarie e di sviluppo a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme, in conformità con il suo mandato". È la risposta, pacata e concreta, della Caritas della Terra Santa e delle altre organizzazioni umanitarie all'ennesimo atto banditesco del governo Netanyahu. Ignorando il mandato di cattura internazionale della Corte penale internazionale contro il primo ministro per genocidio del popolo palestinese, crimini di guerra e contro l'umanità, il governo israeliano dal 1° gennaio 2026 non rinnova i permessi a 30-35 organizzazioni non governative (Ong) internazionali che operano nella Striscia di Gaza.

