Irremovibilmente imparziale | chi è Alvin Hellerstein il giudice federale di 92 anni che deciderà le sorti di Nicolás Maduro

Alvin Hellerstein, giudice federale di 92 anni, è noto per la sua imparzialità e lunga carriera nel sistema giudiziario statunitense. Oggi, sarà incaricato di esaminare la causa che riguarda Nicolás Maduro, ex presidente venezuelano, nel contesto di un procedimento che si svolgerà a Manhattan. La sua decisione potrebbe avere implicazioni importanti per il futuro politico e legale del leader venezuelano.

Questo pomeriggio alle 18 (ora italiana), Nicolás Maduro verrà trasferito al tribunale di Manhattan insieme alla moglie Cilia Flores, e ad attenderlo ci sarà un magistrato federale di 92 anni destinato a decidere il futuro dell'ormai ex presidente venezuelano. Si tratta di Alvin Hellerstein, uno dei volti più noti e rispettati della magistratura federale statunitense, designato per presiedere uno dei processi internazionali più delicati degli ultimi anni. Il processo si terrà presso la corte del distretto meridionale di New York a Manhattan, considerato uno dei tribunali più influenti degli Stati Uniti, in cui sono stati trattati casi di sicurezza nazionale, terrorismo e criminalità internazionale.

