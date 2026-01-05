‘Io sono il tuo padrone’ | il gip scarcera il papà che picchia il figlio del video choc a chi è stato affidato

Il recente caso giudiziario riguardante il papà che, nel video virale, pronuncia la frase “Io sono il tuo padrone” e viene successivamente scarcerato ha suscitato molte riflessioni. La vicenda coinvolge l’affidamento del bambino e mette in evidenza le dinamiche familiari e giudiziarie. Questo episodio evidenzia l’importanza di approfondire i criteri e le condizioni che portano a decisioni di questo tipo, nel rispetto della tutela dei minori.

Il video virale e la frase che scuote l’opinione pubblica. «Io sono il tuo padrone». È questa la frase che ha trasformato un filmato amatoriale in un caso nazionale. Un video di pochi minuti, girato il 15 dicembre scorso con uno smartphone e pubblicato su TikTok, mostra un padre che colpisce ripetutamente il figlio di 11 anni con un cucchiaio di legno, lo insulta e lo umilia mentre il bambino piange. Le immagini, diffuse attraverso il profilo di un familiare maggiorenne, diventano virali nel giro di poche ore e innescano l’intervento della polizia a Catania. Il 59enne viene fermato dalla Squadra mobile, ma a sorpresa il giudice per le indagini preliminari Luigi Barone decide di non convalidare il fermo e di respingere la richiesta della Procura di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

