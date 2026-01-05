Presto il pubblico di Canale 5 conoscerà Behnam, il primo marito che Farah crede di aver ucciso. Le anticipazioni turche di Io sono Farah segnalano che ciò accade tramite le indagini di Tahir. Ed è proprio lui il primo a parlare con il perfido uomo, all’insaputa della sua amata. Questa fase della trama della serie TV turca è iniziata con le indagini di Lekesiz, il quale è pronto a tutto pur di salvare la vita del piccolo Kerimsah, dopo la morte del donatore di midollo osseo, arrivato dalla Spagna. A farlo fuori è stato Ali Galip, proprio per vendicarsi del suo uomo di fiducia, colpendolo nel suo punto debole. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Io sono Farah: quando arriva Behnam, il padre di Kerim

