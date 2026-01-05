Io sono Farah | quando arriva Behnam il padre di Kerim
Presto il pubblico di Canale 5 conoscerà Behnam, il primo marito che Farah crede di aver ucciso. Le anticipazioni turche di Io sono Farah segnalano che ciò accade tramite le indagini di Tahir. Ed è proprio lui il primo a parlare con il perfido uomo, all’insaputa della sua amata. Questa fase della trama della serie TV turca è iniziata con le indagini di Lekesiz, il quale è pronto a tutto pur di salvare la vita del piccolo Kerimsah, dopo la morte del donatore di midollo osseo, arrivato dalla Spagna. A farlo fuori è stato Ali Galip, proprio per vendicarsi del suo uomo di fiducia, colpendolo nel suo punto debole. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Io sono Farah come finisce la 1ª stagione: arriva Behnam, il padre di Kerim cerca vendetta - Nel finale di stagione di Io sono Farah farà il suo ingresso Behnam, il perfido padre di Kerim che Farah credeva di aver eliminato. it.blastingnews.com
«Voglio che tu venga con me e Kerim in Francia. Voglio ricominciare da capo insieme a te. » È questa la frase che cambia tutto tra Farah e Tahir, sorprendendo lui più di chiunque altro. La nuova settimana di “Io sono Farah” porta con sé nuovi colpi di scena c - facebook.com facebook
