Pierluigi Battista, giornalista e osservatore della politica internazionale, si interroga sul motivo per cui la sinistra spesso sostiene i despoti. La sua riflessione invita a un’analisi seria e documentata delle posizioni politiche e delle alleanze che si formano nel panorama globale, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato e critico nei confronti dei diversi attori internazionali.

Pierluigi Battista, giornalista, liberale a 24 carati. Ex vicedirettore del Corriere della Sera, osservatore acuto della politica internazionale. Chi è Maduro? "Maduro è un essere orribile, è uno che ha letteralmente imbrogliato nei seggi elettorali. Dire che il Venezuela è un paese sovrano è dire una cosa sbagliata. Il Venezuela ha al governo una persona che si è autoproclamata presidente sulla base di brogli elettorali espliciti e dimostrati, ed è uno che ha perseguitato quelli del partito di opposizione. Ci sono delle immagini tremende nelle quali si vede la caccia all'uomo degli uomini di Maduro contro tutti gli oppositori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Io non capisco perché la sinistra parteggi sempre per i despoti"

Leggi anche: Non la capisco, non ti capisco. E perché mai dovresti capire?

Leggi anche: Trevisani: «L’Inter va sempre in tilt, non capisco perché. Su Chivu dico questo»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

"Io non capisco perché la sinistra parteggi sempre per i despoti" - Sembra che la sinistra non riesca a condannare Maduro e preferisca condannare Trump. ilgiornale.it