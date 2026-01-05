Investire nello sport negli Stati Uniti si distingue per regole chiare, un numero limitato di squadre e una stabilità che garantisce affidabilità. La crescita dell'interesse, i diritti televisivi e l’aumento del valore delle squadre rendono questo settore un’opportunità interessante per gli investitori. Front Office Sport analizza le dinamiche che rendono le squadre professionistiche statunitensi un investimento solido e prevedibile nel tempo.

Perché lo sport statunitense cresce in appeal, spettacolo, diritti televisivi, valore? Se lo è chiesto Front Office Sport che ha analizzato quali sono le dinamiche che hanno reso una squadra professionistica statunitense un investimento quasi certo. La risposta è certa: scarsità di squadre disponibili, certezza dei diritti mediatici e un bacino di investitori sempre più ampio. Tutti fattori che indicano un’ulteriore crescita delle valutazioni nel 2026. E vale per le quattro leghe maggiori: Nba, Nfl, Mlb e Nhl Nel 2025, il record per la più alta valutazione di una franchigia sportiva professionistica in una vendita con cambio di controllo è stato battuto due volte in tre mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Investire nello sport Usa conviene: ha regole certe, poche squadre e certezza di investimento

