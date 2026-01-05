Intervista al sindaco le reazioni Le opposizioni | Ecco cosa non va

L’intervista del sindaco Marco Panieri all’inizio del 2026 ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni apprezzano le sue dichiarazioni sul futuro di Imola, le opposizioni esprimono dubbi e critiche, ritenendo insufficienti le promesse fatte. In questo articolo analizziamo le principali posizioni e i punti di confronto tra le parti, offrendo una panoramica equilibrata sulle tematiche sollevate e le reazioni emerse.

L'intervista di inizio 2026 del sindaco Marco Panieri scatena le critiche dell'opposizione, che si dice per nulla convinta delle promesse del primo cittadino sul futuro di Imola. E, del resto, con le elezioni amministrative in primavera, il clima elettorale è già rovente. A irritare Nicolas Vacchi, vicepresidente del Consiglio comunale e capogruppo metropolitano di FdI, è, in particolare, "la retorica del 'mandato-bis' per completare le infrastrutture – Bretella e nuovo ponte –: appare come un tentativo di spostare l'orizzonte dei risultati sempre più avanti, giustificando i ritardi attuali con un decennio necessario di programmazione".

