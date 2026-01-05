Inter Zieli?ski guida e convince | Partita preparata nel modo giusto

L’Inter ha ottenuto una vittoria importante contro il Bologna, consolidando la propria continuità di gioco e la fiducia nelle proprie capacità. Piotr Zielinski si è distinto come elemento fondamentale, dimostrando di aver trovato il suo spazio nel sistema nerazzurro. La partita è stata preparata con attenzione, riflettendo un percorso di crescita e stabilità, valori essenziali per affrontare il cammino stagionale con serenità e determinazione.

C'è una continuità che va oltre il risultato e si misura nella sicurezza delle giocate. L'Inter esce dalla sfida con il Bologna con tre punti pesanti e una conferma netta: Piotr Zieliński è entrato pienamente nel cuore del progetto nerazzurro. Il gol che ha indirizzato il 3-1 finale non è stato un episodio isolato, ma la sintesi di una prestazione lucida, matura, dentro una partita preparata con precisione.

Zielinski con la maglia dell'Inter

Zieliński accende l'Inter: prestazione e messaggio. Il centrocampista polacco ha aperto la strada a una vittoria costruita con ordine e personalità contro un Bologna che negli ultimi anni aveva spesso complicato la vita ai nerazzurri.

Inter-Bologna 3-1: Lautaro Martinez, Zielinski e Thuram portano la quinta vittoria consecutiva a Chivu. Altra sconfitta in campionato per Italiano - Partita di altissimo livello dei nerazzurri di Chivu che si mangiano il Bologna al Meazza con un comodissimo 3- eurosport.it

Pagelle CorSport: Zielinski inventa, Lautaro non perdona - Stesso voto anche per Zielinski, tra i più propositivi della serata: accende la luce nei momenti complicati e costruisce gioco in più occasioni. passioneinter.com

Pagelle Inter-Bologna: Thuram di spalletta, Zielinski salta Guida, vuoto Lucumì - facebook.com facebook

Inter-Bologna, Zielinski: "Con Chivu ho più fiducia e maggiore libertà per esprimermi" #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterBologna #Zielinski #Chivu x.com

