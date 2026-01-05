Inter tre squilli in vetta Zielinski Lautaro Thuram Cancellato il tabù Bologna

L'Inter mantiene la testa della classifica dopo la vittoria per 3-1 contro il Bologna, cancellando un tabù. Zielinski, Lautaro e Thuram hanno contribuito al risultato, che permette ai nerazzurri di prepararsi alla prossima sfida di Parma. La squadra si avvicina al match contro il Napoli con fiducia, continuando a mantenere un ritmo costante nel campionato.

È ancora l’ Inter a guidare il gruppo. Cancella i fantasmi della bestia nera Bologna, vince 3-1 e guarda alla trasferta di Parma, anticamera del big match contro il Napoli. Come in Supercoppa, più che in Supercoppa, la capolista in A crea e sciupa, ma stavolta trionfa lo stesso. Fa emergere le doti di Ravaglia, i cui guantoni arrivano quasi ovunque. Suo merito, di certo, i cui limiti si fermano laddove cominciano le lacune nerazzurre una volta che il bersaglio si avvicina. L’estremo difensore para al 6’ su girata di Lautaro, due minuti dopo su Thuram lanciato a rete, ancora su Bastoni di testa, imbeccato da Dimarco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, tre squilli in vetta. Zielinski, Lautaro, Thuram. Cancellato il tabù Bologna Leggi anche: Inter-Bologna 3-0, Chivu torna in vetta alla classifica: Lautaro, Zielinski e Thuram a segno Leggi anche: Una grande Inter asfalta il Bologna e si riprende la vetta: sorrisi di Zielinski, Lautaro e Thuram Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Vetta per l'Inter padrona (grazie a Lautaro) che chiude il 2025 in testa, Milan e Napoli inseguono; Inter chiude il 2025 in vetta ma lassù tutto può succedere; Inter-Bologna 3-1, risultato: gol di Zielinski, Lautaro e Thuram, i nerazzurri tornano in vetta alla classifica; Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video). Inter, tre squilli in vetta. Zielinski, Lautaro, Thuram. Cancellato il tabù Bologna - Supercoppa dimenticata, c’è spazio anche per l’esordio del diciannovenne Lavelli. sport.quotidiano.net

Inter-Bologna 3-1, gol e highlights: Zielinski-Lautaro-Thuram, nerazzurri in vetta - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter- sport.sky.it

Inter devastante ma... 'poco cinica': nella corsa a tre con Napoli e Milan servirà esserlo - L'Inter si applica e risponde bene, anzi ottimamente: alle vittorie di Napoli e Milan replica con una prestazione da nove in pagella e torna prima in classifica, inaugurando questo inizio di 2026 nel ... msn.com

VIVERE L'INTER - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.