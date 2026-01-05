Inter Napoli e Milan lanciano l' opa sul campionato

Inter, Napoli e Milan si contendono la leadership del campionato italiano, rimanendo le tre principali candidate alla conquista dello scudetto. Pur non escludendo Juventus, Roma e Atalanta, queste tre squadre stanno dimostrando di essere le più competitive e determinate. La stagione prosegue con sfide decisive, in cui il confronto tra le principali contendenti si fa sempre più intenso e determinante per l’esito finale del campionato.

Sono rimaste in tre, tre spietate e due brillanti, sulla strada longa longa dello scudo. Non che Juventus e Roma siano tagliate fuori, e l’Atalanta verosimilmente risalirà: ma oggi Inter, Napoli e Milan stanno dicendo al campionato che sono pronte a spartirsi le zone d’influenza. Mentre le prime due si mostrano trumpianamente strapotenti (per quanto agli azzurri viene a mancare anche David Neres), la scuderia di Massimiliano Allegri vince nell’unica maniera possibile, soffrendo all’inizio e prendendo le misure al Cagliari: per arrivare a Samarcanda il tecnico rossonero - si sa - deve pregare nella salute congiunta di Rafael Leão e Christian Pulisic, i suoi cavalli di razza, ma può contare che le coppe tolgano qualche energia alle dirette avversarie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Inter, Napoli e Milan lanciano l'opa sul campionato Leggi anche: Classifica serie A 10ª giornata: Napoli in vetta solitaria, Milan e Inter lanciano il guanto di sfida Leggi anche: Napoli autoritario all’Olimpico: Lazio ko, gli azzurri lanciano un segnale al campionato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milan, si lavora per la difesa: da Sportitalia lanciano un nome clamoroso!; Juve e Roma steccano, Inter e Napoli possono lanciare la volata scudetto: classifica e probabili formazioni; Prime pagine: Inter col botto; Yildiz 2031; Anche gli Zielinski nel loro piccolo s'incazzano e lanciano frecciate a Simone Inzaghi: «L'anno scorso era in terza fila. Inter, Napoli e Milan lanciano l'opa sul campionato - Tra le capriole di Alieu Njie e i cucchiai non riusciti di Jonathan David la Serie A si prepara a un calendario di gennaio affollati ... ilfoglio.it

Juve e Roma steccano, Inter e Napoli possono lanciare la volata scudetto: classifica e probabili formazioni - I passi falsi di Juventus e Roma, rispettivamente fermata dal Lecce sull'1- tuttomercatoweb.com

L'Inter comanda, ma Napoli e Milan hanno gli assi nella manica. Juve, il peso dei punti lasciati per strada - I partenopei stanno per recuperare pedine fondamentali, i rossoneri hanno una sola competizione E ora siamo dentro il calciomercato ... lasicilia.it

Toro, salti di gioia Furore Inter: ciao Bologna Napoli, show risse e guai Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 5 gennaio - facebook.com facebook

L'infortunio di Neres può costargli anche Inter-Napoli, chi gioca Conte deve rilanciare Lang x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.