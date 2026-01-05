Inter Kolarov analizza la vittoria dei nerazzurri | La squadra ha giocato bene dal primo minuto Lautaro Martinez…
Kolarov commenta la vittoria dell’Inter contro il Bologna, sottolineando la buona prestazione della squadra fin dal primo minuto. La partita ha visto i nerazzurri dominare sul campo, con un'ottima performance di Lautaro Martinez e di tutta la squadra. Con questo risultato, l’Inter si posiziona nuovamente in testa alla classifica di Serie A, mantenendo un vantaggio su Milan e Napoli.
Inter, Kolarov analizza il successo dei nerazzurri: «La squadra ha giocato bene dal primo minuto. Lautaro Martinez.» L’Inter firma una prestazione straripante a San Siro, travolgendo il Bologna e riprendendosi la vetta della Serie A davanti a Milan e Napoli. Una prova dominante per ritmo, qualità e mole di occasioni create, che certifica la crescita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
