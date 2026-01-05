Inter gelata cambia tutto per Cancelo

L'Inter ha avviato una trattativa per Cancelo, un esterno di alto livello, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Tuttavia, un possibile vincolo regolamentare in Spagna potrebbe favorire il trasferimento al Barcellona. La situazione si evolve rapidamente, richiedendo attenzione alle decisioni che possono influenzare il mercato e le strategie dei club coinvolti.

Una corsa che cambia temperatura a ogni ora. L’Inter accelera per un esterno di livello, ma un varco regolamentare in Spagna può spalancare la porta al Barcellona. Il nome è uno: João Cancelo. Il tempo stringe. Le certezze, invece, no. Il piano dell’Inter. L’Inter ha un’urgenza chiara: coprire l’assenza di Dumfries sulla corsia destra. Beppe Marotta lo ha detto senza giri di parole. I contatti ci sono. La trattativa è aperta. L’obiettivo è João Cancelo, profilo alto, adattabile e già formato per il 3-5-2. Il club valuta un prestito con contributo all’ ingaggio, formula sostenibile in una finestra di mercato stretta. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter gelata, cambia tutto per Cancelo Leggi anche: Cancelo, cambia tutto per il suo futuro! Niente più Inter, la vera priorità del portoghese è giocare in quella squadra. Rivelazione Leggi anche: Calciomercato Inter, possibile cessione della maggioranza dell’Al-Hilal: cosa cambia per Cancelo e Inzaghi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mkhitaryan svela tutto: “Come Chivu ha cambiato l’Inter dopo l’addio di Inzaghi” - Henrikh Mkhitaryan ha concesso una lunga intervista concessa a 'Cronache di Spogliatoio': le su parole su Chivu dopo l'addio di Inzaghi. spaziointer.it

