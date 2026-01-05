Inter Frattesi verso il Galatasaray | nessun investimento a centrocampo

L’Inter sta valutando la cessione di Frattesi al Galatasaray, senza prevedere un investimento significativo a centrocampo. Le trattative, spesso riservate e non appariscenti, sono fondamentali per gli equilibri della squadra e del mercato nerazzurro. Questa operazione evidenzia come le decisioni strategiche si sviluppino anche lontano dai riflettori, influenzando le dinamiche interne e le future mosse di mercato.

Il fronte più caldo del mercato nerazzurro non passa dalle vetrine, ma dalle trattative sotterranee che cambiano gli equilibri senza fare rumore. Il futuro di Davide Frattesi si sta giocando lontano dall'Italia: la pista che porta al Galatasaray è viva e concreta, mentre il dialogo con la Juventus si è progressivamente raffreddato fino a fermarsi. Juventus fuori scena, Inter ferma sulla linea. L'idea bianconera aveva incuriosito Frattesi, ma a spegnere sul nascere ogni sviluppo è stata la posizione dell' Inter. La dirigenza nerazzurra non ha mai considerato con favore l'ipotesi di cedere un nazionale italiano a una diretta concorrente, tantomeno a una squadra che avrebbe potuto consegnarlo a Luciano Spalletti con una centralità ancora maggiore.

