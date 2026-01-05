Inter che testa | ecco la forza dei nerazzurri
L'Inter si impone sul Bologna, affrontando con determinazione una sfida importante. Dopo aver affrontato una delle sue bestie nere, con sole due vittorie nelle ultime nove gare, i nerazzurri mostrano solidità e concentrazione. La partita evidenzia la maturità e la crescita della squadra, che continua a confermarsi tra le prime della classifica grazie a un approccio equilibrato e concreto.
Inter, che testa. Domina il Bologna che ne era la bestia nera (solo 2 vittorie nelle precedenti 9 sfide) con una testa, appunto, da capolista. Da squadra che vuole mandare un segnale al Milan e al Napoli che avevano già archiviato i loro doveri ma anche e soprattutto a sé stessa. Come se volesse autoconvincersi di avere tutti gli attributi per essere lassù: testa (sempre lei), cuore, anima. E poi polmoni, piedi, giocatori come Lautaro che alzano il rendimento fino a livelli vertiginosi, e non solo per l’assist a Zielinski per l’1-0 (39’, tiro mancino dal limite del polacco dopo grande combinazione della ThuLa) e la zuccata per firmare personalmente il 2-0. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
