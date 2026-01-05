Inter Cancelo sembra ormai sfumato | qual è il piano B?
L'Inter mantiene l'attenzione su Joao Cancelo, considerando le ultime evoluzioni della trattativa. Con il possibile sfumare dell'opzione principale, i nerazzurri valutano alternative strategiche per rinforzare la rosa. In questo scenario, è importante analizzare i piani B e le opzioni disponibili, per capire come l'Inter si stia preparando a eventuali cambiamenti nelle trattative di mercato.
Inter Cancelo. L’ Inter continua a monitorare con attenzione la situazione di Joao Cancelo, protagonista di uno dei principali temi di mercato di queste settimane. La dirigenza nerazzurra e Cristian Chivu sono in costante dialogo per definire le strategie da adottare, soprattutto in caso di un eventuale trasferimento del terzino portoghese al Barcellona. Come evidenziato da Calciomercato.com, l’intesa tra tecnico e società è chiara: “ L’intenzione comune è quella di aggiungere al gruppo solo elementi realmente in grado di dare qualcosa in più, di elevare le caratteristiche collettive mettendo sul campo le proprie qualità individuali “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
