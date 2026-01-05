Inter Bonny torna in gruppo | Chivu lo ritrova

L’Inter si prepara al prossimo impegno di campionato, riprendendo gli allenamenti a Pinetina. Dopo un periodo di assenza, Ange-Yoan Bonny ha ripreso a lavorare con il gruppo, offrendo ulteriori opzioni a Cristian Chivu. La sua disponibilità rappresenta un segnale positivo per la rosa nerazzurra in vista delle prossime sfide.

Buone notizie dalla Pinetina. L’ Inter riprende gli allenamenti verso il turno infrasettimanale e Cristian Chivu ritrova un elemento chiave: Ange-Yoan Bonny è tornato ad allenarsi con il gruppo. Lo riporta Sky Sport. Il francese sarà dunque a disposizione per la doppia sfida che attende i nerazzurri: prima la trasferta di Parma, poi il big match del weekend contro il Napoli. Bonny non scendeva in campo dal 23 novembre, quando aveva giocato 24 minuti contro il Milan, prima di essere fermato da influenza e distorsione alla caviglia. Il rientro apre alla possibilità di minutaggio già al Tardini, in una gara dal sapore particolare per l’attaccante. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Bonny torna in gruppo: Chivu lo ritrova Leggi anche: Allenamento Inter, buone notizie per Chivu: Bonny torna in gruppo e Darmian accelera nel recupero. Le ultime Leggi anche: Probabili formazioni Verona Inter: torna Bonny dal 1?, Bastoni verso il riposo! Tutte le idee di Chivu alla vigilia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il nuovo esterno e il ritorno di Bonny: per i primi esami di gennaio Chivu conta su un'Inter al completo; Inter, Acerbi ok per il Bologna. Bonny punta Parma; Inter, si svuota l’infermeria: Bonny torna in gruppo e punta Parma. Poi tocca a Darmian; Inter, Bonny punta a tornare con il Parma. Inter, Bonny è tornato in gruppo - Yoan Bonny è tornato ad allenarsi col resto del gruppo e sarà quindi a disposizione di Chivu per la doppia sfida. fantacalcio.it

