Inter Bologna moviola | Guida altalenante ovazione ironica di San Siro

L’arbitraggio di Guida in Inter-Bologna ha suscitato diverse opinioni, in particolare riguardo alle decisioni sui contatti iniziali. Questa analisi esamina gli elementi principali della moviola, offrendo un quadro obiettivo sulle situazioni più discusse e sul percorso della partita, con attenzione alle decisioni arbitrali e al loro impatto sullo svolgimento dell’incontro.

Inter Bologna moviola. La direzione di gara di Guida in Inter-Bologna ha lasciato più di uno spunto di discussione, soprattutto per l’interpretazione dei contatti nella prima parte del match. Affiancato dagli assistenti Ceccon e Laudato, con Marinelli quarto uomo e Ghersini al VAR insieme a Maresca, l’arbitro ha scelto fin da subito un metro di stampo europeo, lasciando correre diversi duelli al limite che hanno contribuito a rendere il match molto fisico e frammentato. Nel primo tempo la gestione non è apparsa sempre lineare. La gara è stata intensa, con contrasti continui a centrocampo e proteste frequenti, in particolare da parte dell’ Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

