Inter-Bologna 3-1 Lautaro | Il piano gara è uscito alla grande

L'Inter ha ottenuto una vittoria importante nel posticipo della 18a giornata, battendo il Bologna 3-1 allo stadio Giuseppe Meazza. Lautaro Martinez ha commentato l'esito della partita, sottolineando come il piano gara sia stato eseguito con successo. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica in una serata positiva per i nerazzurri.

La serata odierna è stata estremamente positiva per l'Inter, che in quel del Giuseppe Meazza ha vinto con un netto 3-1 il Bologna nel posticipo della 18a giornata. Una vittoria fondamentale, per cominciare nel migliore dei modi il 2026. I nerazzurri hanno disputato una prestazione convincente per tutto l'arco dei 90? minuti, rispondendo a Napoli e Milan vincenti contro Lazio e Milan. La Beneamata torna quindi in testa alla classifica, lanciando un chiaro e forte segnale alla concorrenza nella lotta Scudetto. Al termine della partita, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn: " Oggi avevamo preparato un piano gara che è uscito alla grande.

