Inter-Bologna 3-1 Kolarov | Sin dal primo minuto abbiamo giocato bene
L'Inter ha iniziato il 2024 con una vittoria convincente contro il Bologna, conclusa con il punteggio di 3-1. Kolarov ha commentato che i nerazzurri hanno disputato una buona partita fin dall'inizio, dimostrando solidità e determinazione. La sfida ha evidenziato la crescita della squadra e la continuità nei risultati, rappresentando un buon segnale per le prossime gare di campionato.
Il nuovo anno non poteva aprirsi meglio per l’Inter, che nella serata di oggi 4 gennaio è riuscita a battere con un netto 3-1 il Bologna. Una vittoria fondamentale dal punto di vista della classifica, per rispondere a Napoli e Milan vincenti rispettivamente contro Lazio e Cagliari. I nerazzurri sono tornati in cima alla graduatoria, dopo una prestazione convincente sotto ogni aspetto. La Beneamata si è presentata nel migliore dei modi al 2026 ed è rimasta sulla retta via, dopo aver battuto l’Atalanta in conclusione di 2025. Al termine del match, Aleksandar Kolarov – vice di Cristian Chivu – ha parlato ai microfoni di Dazn: “Il mister ha capito che nel secondo tempo a Riyad abbiamo creato tanto non sfruttando e riprendeva i ragazzi per segnare, sin dal primo minuto oggi abbiamo giocato bene. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: Martorelli sull’Inter: «Col Bologna ha giocato bene, soprattutto…»
Leggi anche: Supercoppa italiana Napoli-Bologna, Italiano: “Partita storica, dobbiamo esserci dal primo minuto”
Verso Inter-Bologna: la guida completa alla prima partita del 2026; Inter-Bologna, le probabili formazioni del match di Serie A; Serie A, oggi Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.
Inter-Bologna 3-1, gol e highlights: Zielinski-Lautaro-Thuram, nerazzurri in vetta - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter- sport.sky.it
Inter-Bologna 3-1: video, gol e highlights - La squadra di Chivu gioca con personalità, va vicina al gol con Thuram, Lautaro, Calhanogu e Bastoni, rischia ... sport.sky.it
Serie A, Inter-Bologna 3-1: nerazzurri in testa - 1 il Bologna e torna in testa alla classifica, a +1 sul Milan e a +2 sul Napoli. msn.com
Serie A, Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta Verona-Torino 0-3, Fiorentina-Cremonese 1-0, Lazio-Napoli 0-2 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-18-partite-cronaca-testuale-diretta - facebook.com facebook
#Inter 3-1 #Bologna : Santiago Castro! #InterBologna #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.