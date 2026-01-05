Inter-Bologna 3-1 Kolarov | Sin dal primo minuto abbiamo giocato bene

L'Inter ha iniziato il 2024 con una vittoria convincente contro il Bologna, conclusa con il punteggio di 3-1. Kolarov ha commentato che i nerazzurri hanno disputato una buona partita fin dall'inizio, dimostrando solidità e determinazione. La sfida ha evidenziato la crescita della squadra e la continuità nei risultati, rappresentando un buon segnale per le prossime gare di campionato.

Il nuovo anno non poteva aprirsi meglio per l’Inter, che nella serata di oggi 4 gennaio è riuscita a battere con un netto 3-1 il Bologna. Una vittoria fondamentale dal punto di vista della classifica, per rispondere a Napoli e Milan vincenti rispettivamente contro Lazio e Cagliari. I nerazzurri sono tornati in cima alla graduatoria, dopo una prestazione convincente sotto ogni aspetto. La Beneamata si è presentata nel migliore dei modi al 2026 ed è rimasta sulla retta via, dopo aver battuto l’Atalanta in conclusione di 2025. Al termine del match, Aleksandar Kolarov – vice di Cristian Chivu – ha parlato ai microfoni di Dazn: “Il mister ha capito che nel secondo tempo a Riyad abbiamo creato tanto non sfruttando e riprendeva i ragazzi per segnare, sin dal primo minuto oggi abbiamo giocato bene. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

