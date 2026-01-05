L'Inter ha ottenuto una vittoria importante contro il Bologna, con il risultato di 3-1 al Giuseppe Meazza. Dopo il weekend, i nerazzurri si preparano a proseguire il cammino in campionato, evidenziando prestazioni e determinazione. La sfida, che ha ricordato la semifinale di Supercoppa Italiana, evidenzia l’ottimo stato di forma della squadra e la capacità di affrontare le sfide con concentrazione e impegno.

Il weekend è appena passato in archivio e l’Inter può sorridere. Nella serata di oggi 4 gennaio, in quel del Giuseppe Meazza, i nerazzurri sono riusciti a superare con un secco 3-1 il Bologna, in quello che può essere considerato un “ remake ” della semifinale di Supercoppa Italiana. Una vittoria fondamentale, per rispondere a Napoli e Milan vincenti rispettivamente con Lazio e Cagliari. La Beneamata ha ritrovato la vetta della classifica aprendo al meglio il suo 2026, con il focus che si può spostare quindi alla prossima gara con il Parma nel turno infrasettimanale. Al termine della sfida, Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Abbiamo disputato una grande partita, siamo contenti, peccato solo per il gol che abbiamo preso alla fine. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Bologna 3-1, Bisseck: “Abbiamo disputato una grande gara”

