Inter–Al Hilal accordo trovato | ora la scelta spetta a Cancelo

Inter e Al-Hilal avrebbero raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Cancelo. Ora la decisione finale spetta al giocatore, che dovrà valutare l'offerta e le condizioni. La trattativa è in fase avanzata, e nei prossimi giorni si attende una conferma ufficiale o ulteriori sviluppi. La partita tra Inter e Al-Hilal si avvicina a una conclusione, con il futuro di Cancelo ancora da definire.

La partita entra nella fase decisiva. Gianluca Di Marzio riferisce che Inter e Al-Hilal hanno raggiunto un’intesa di massima. A questo punto la scelta passa al giocatore del Barcellona, che sta valutando il futuro insieme al suo agente Jorge Mendes. I nerazzurri spingono: l’operazione è considerata un’opportunità di mercato concreta e strategica. In Catalogna, invece, le priorità sono diverse. Il Barça guarda soprattutto al rafforzamento del reparto centrale difensivo e, con Jules Koundé che offre garanzie sulla corsia destra, non ha urgenza di intervenire sugli esterni. Il club spagnolo ha trovato equilibri che non vuole stravolgere, mentre l’Inter resta in attesa della risposta finale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter–Al Hilal, accordo trovato: ora la scelta spetta a Cancelo Leggi anche: Cancelo, accordo Inter-Al Hilal: ora la palla passa al giocatore Leggi anche: Cancelo Juventus sfuma definitivamente: accordo tra Inter e Al Hilal. Ora si aspetta la decisione del calciatore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter, accordo verbale con l’Al-Hilal per Cancelo. Si attende la decisione del giocatore - Hilal hanno trovato un accordo verbale per il ritorno di Joao Cancelo in nerazzurro. gianlucadimarzio.com

