Intelligenza artificiale e video falsi | tutto quello che non torna nelle immagini social dell'arresto di Maduro

L’arresto di Nicolás Maduro ha attirato l’attenzione sui rischi delle immagini generate dall’intelligenza artificiale. In rete circolano video falsi, immagini manipolate e meme satirici che creano narrazioni alternative. È importante analizzare con attenzione le fonti e distinguere tra realtà e contenuti digitali creati artificialmente, per comprendere meglio gli eventi e evitarne la diffusione di informazioni fuorvianti.

Le allucinazioni dell’intelligenza artificiale: così mente diffondendo falsità credibili - Sappiate che affliggono anche l’intelligenza artificiale generativa, a conferma che la perfezione non è di questo mondo. unionesarda.it

I falsi video delle tende allagate a Gaza - Ad esempio, la mano di uno dei presenti è anomala, mentre i capelli di una persona si fondono con la giacca di un bambino che terrebbe sulle spalle. msn.com

