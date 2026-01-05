Iniziato il 2026 raccontando il territorio in maniera diversa | Versace sul grande successo di Oltremoda
Il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha commentato il successo della recentissima edizione di Oltremoda, iniziativa promossa dalla Città metropolitana. L’obiettivo è raccontare il territorio in modo innovativo, valorizzando le eccellenze locali e rafforzando l’immagine della regione nel settore della moda e oltre.
Il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha commentato la serata conclusiva di OltreModa, progetto promosso dalla Città metropolitana per rilanciare l’immagine del territorio anche attraverso la moda. "Abbiamo immaginato di iniziare il 2026 raccontando il nostro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
