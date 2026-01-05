La nascita rappresenta uno dei momenti più intensi ed importanti nella vita di una famiglia. Da questa consapevolezza nasce il progetto ’La prima foto’ promosso dalla Sala parto dell’ ospedale di Grosseto, con l’obiettivo di rendere il percorso nascita sempre più umano, accogliente e vicino alle persone. Grazie alla donazione dell’ associazione Nasdaq, la Sala parto ha potuto dotarsi di una stampante fotografica che permetterà di regalare ai neo genitori la prima foto della loro nuova famiglia. L’immagine sarà scattata subito dopo il parto e consegnata come ricordo della nascita. "La cura non è fatta solo di competenze cliniche, ma soprattutto di gesti, attenzione e memoria – dice la coordinatrice del Blocco parto, Ida Tuccillo –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Iniziativa al 'Misericordia' 'La prima foto' è in sala parto. Una polaroid come regalo

