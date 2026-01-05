Infortunio Diouf ecco il motivo dell’assenza di ieri | lo stop sarà di…

Infortunio Diouf: ecco le ragioni dell’assenza di ieri. Andy Diouf, centrocampista dell’Inter, non ha partecipato alla partita contro il Bologna a causa di un infortunio improvviso. La sua assenza è stata comunicata poco prima dell’inizio del match, suscitando alcune domande tra tifosi e addetti ai lavori. La durata dello stop sarà valutata nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.

Andy Diouf è stato uno degli assenti dell'ultim'ora in Inter-Bologna, una defezione che ha sorpreso a poche ore dal calcio d'inizio. Il centrocampista non è stato inserito nella lista dei convocati dopo aver accusato un fastidio fisico durante la rifinitura, spingendo lo staff medico a scegliere la via della prudenza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il problema riguarda un leggero affaticamento ai flessori, emerso proprio nell'allenamento pre-gara. Nulla di particolarmente allarmante, ma sufficiente per evitare qualsiasi rischio inutile in una fase della stagione in cui gli impegni ravvicinati impongono grande attenzione nella gestione delle energie e degli infortuni.

