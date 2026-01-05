Influenza l’Italia nel pieno del picco | contagi al massimo dopo le feste
In Italia, il picco influenzale si registra nel periodo tra le festività, con un incremento significativo dei casi. Il 5 gennaio rappresenta il giorno di massima intensità, con centinaia di migliaia di contagi in pochi giorni. Le strutture di pronto soccorso sono sotto pressione, evidenziando l’importanza di attenersi alle raccomandazioni sanitarie, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.
Il 5 gennaio segna il momento più critico della stagione influenzale: centinaia di migliaia di casi in pochi giorni, pronto soccorso sotto pressione e massima attenzione per le fasce più fragili.. L’inverno 2025-2026 in Italia sta segnando una stagione influenzale particolarmente intensa, con i principali indicatori epidemiologici in crescita e le autorità sanitarie che confermano il raggiungimento o il sorpasso del picco stagionale nei primi giorni dell’anno. Secondo i dati di sorveglianza pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’incidenza delle infezioni respiratorie acute — che includono l’influenza stagionale — ha continuato ad aumentare: nelle settimane più recenti sono stati stimati tra 695. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
