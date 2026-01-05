Influenza il picco è vicino Oltre seimila nuove infezioni | È consigliabile vaccinarsi
L’epidemia di influenza stagionale sta raggiungendo il suo picco, previsto tra circa due settimane. Con oltre seimila nuovi casi registrati, si consiglia di considerare la vaccinazione come misura preventiva efficace. Rimanere informati e adottare le opportune precauzioni può contribuire a ridurre il rischio di complicanze, specialmente per le fasce di popolazione più vulnerabili.
La curva epidemica dell’influenza stagionale sta arrivando anche quest’anno al picco, che è previsto tra circa due settimane. Dai dati della rete di monitoraggio influnet aggiornati a pochi giorni fa, in provincia di Ferrara si possono stimare oltre seimila nuove infezioni respiratorie acute. Il dottor Massimo Crapis (Coordinatore della Rete provinciale Malattie infettive di Ferrara, nonché presidente per l’Emilia Romagna della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali - Simit) fa il punto della situazione e dà consigli su come gestire al meglio la malattia. Dottor Crapis cosa ci possiamo aspettare? "Nelle prossime due settimane si arriverà probabilmente al picco dei contagi per l’influenza stagionale, che quest’anno, con la variante K, si caratterizza per un quadro sintomatico con febbre molto alta e persistente: se solitamente con l’influenza è normale avere febbre per 3-5 giorni, quest’anno si vedono pazienti con febbre che persiste anche 7 giorni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
