Influenza e variante K aumentano i contagi Cosa mangiare per proteggersi e curarsi anche a tavola

Con l’aumento dei casi di influenza e la diffusione della variante K, è importante adottare un’alimentazione equilibrata per supportare il sistema immunitario. Scegliere cibi ricchi di vitamine e nutrienti può contribuire a rafforzare le difese naturali del corpo, favorendo la prevenzione e il recupero. In questo periodo, una dieta consapevole e varia rappresenta un complemento utile alle altre misure di protezione.

Come previsto alla vigilia delle feste, il numero di contagi da influenza sta aumentando con l'avvicinarsi del picco stagionale, atteso entro la fine di gennaio. Quest'anno il numero di persone colpite dal virus è stato superiore rispetto alle medie del periodo, complice il ceppo K, capace di eludere con più facilità le difese immunitarie. Ma anche dal cibo è possibile ottenere una protezione contro il malanno di stagione. Ecco quali sono quelli consigliati dagli esperti. Contro l'influenza non solo i farmaci. Come sottolineano gli esperti, in caso di influenza un aiuto prezioso arriva sia da alcuni farmaci sintomatici, sia da un'alimentazione corretta e mirata.

