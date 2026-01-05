Influenza e febbre alta i sintomi da tenere d’occhio

L'influenza ha colpito oltre 6,7 milioni di italiani, causando febbre alta e altri sintomi. Nell’ultima settimana di dicembre si registra una diminuzione dei casi segnalati, probabilmente influenzata dal periodo festivo, quando i dati raccolti sono inferiori. È importante monitorare i sintomi e seguire le indicazioni sanitarie per prevenire complicazioni e ridurre la diffusione del virus.

L’ influenza finora ha messo a letto almeno 6,7 milioni di italiani, ma cosa significa la frenata dei casi segnalata nell’ultima settimana di dicembre? “Forse è dovuta all’effetto Natale e al fatto che nel periodo delle feste i dati arrivano meno. Aspettiamo ancora una settimana per capire il trend. Anche perché c’è ancora un gran numero di casi nei bambini e i più colpiti sono quelli sotto i quattro anni”. Parola di Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico, che analizza con LaPresse i virus in circolazione, spiegando quando e perché rivolgersi al pronto soccorso. “Attenzione: oltre al virus influenzale circolano numerosi altri patogeni, dagli adenovirus ai respiratori sinciziali, un po’ di Sars-Cov-2 ed enterovirus, tanto che i sintomi sono vari e in alcuni casi anche di tipo gastrointestinale”, spiega l’epidemiologo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Influenza e febbre alta, i sintomi da tenere d’occhio Leggi anche: Altro che feste, tutti a letto con l’influenza. Febbre alta e dolori: quanto dura, sintomi, consigli Leggi anche: Influenza, milioni di italiani a letto: sintomi, variante K e perché la febbre ritorna La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Influenza K, il nuovo sintomo: non solo febbre alta, tosse e raffreddore. L'allarme dei medici: «Colpita anche la pancia»; Influenza K (gennaio 2026): sintomi, durata e cura; Influenza, milioni di italiani a letto: sintomi, variante K e perché la febbre ritorna; Influenza, come riconoscere il tipo di infezione. I sintomi dell’influenza K: cosa sapere - Scopri i sintomi dell'influenza K: febbre alta, dolori muscolari e affaticamento che la distinguono dal semplice raffreddore. microbiologiaitalia.it

Feste rovinate (e sotto le coperte): tutti a letto con l’influenza. Febbre alta e dolori: quanto dura, sintomi, consigli - La diffusione del virus riguarda soprattutto bambini e giovani adulti, mentre gli anziani risultano relativamente più protetti grazie ai vaccini. lanazione.it

Boom di influenza, Bassetti spiega cosa fare: “Attenzione a questo sintomo” - Scopri i sintomi della variante K dell'influenza e i segnali d'allerta da non sottovalutare. bigodino.it

Influenza, variante K: quali sono i sintomi e chi rischia di più - Unomattina 29/12/2025

Non è solo febbre: l’influenza può diventare letale, soprattutto nei più giovani. Matteo Bassetti lancia l’allerta dopo la morte di una bambina di 12 anni: “La difficoltà respiratoria è il vero campanello d’allarme” - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.