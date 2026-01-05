Ogni inverno, il numero di casi di influenza e altre malattie respiratorie aumenta. Sebbene il freddo giochi un ruolo, altri fattori contribuiscono a questa diffusione stagionale. Durante i mesi freddi, le condizioni ambientali e le abitudini di vita favoriscono la trasmissione dei virus, rendendo importante adottare misure preventive come le vaccinazioni. Conoscere le cause di questo aumento può aiutare a proteggersi meglio durante la stagione invernale.

L’ inverno porta sempre con sé un inevitabile aumento di malattie respiratorie: influenze, raffreddori e altri virus sembrano diffondersi con maggiore facilità nei mesi freddi, tanto che le campagne vaccinali antinfluenzali vengono programmate proprio in previsione di questo picco stagionale. Ma qual è davvero la causa di questa impennata di contagi? La spiegazione più diffusa indica il tempo trascorso al chiuso come principale responsabile: stare in ambienti chiusi insieme ad altre persone aumenterebbe inevitabilmente la trasmissione dei virus. Sebbene questa sia una componente importante, la scienza ha scoperto che i meccanismi alla base della diffusione invernale dei virus sono più complessi e affascinanti di quanto si pensasse. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Influenza, boom di casi anche quest’anno: ma perché ci ammaliamo di più proprio in inverno? (Il freddo c’entra solo in parte)

