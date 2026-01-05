Influenza boom di casi anche quest’anno | ma perché ci ammaliamo di più proprio in inverno? Il freddo c’entra solo in parte

Da cultweb.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni inverno, il numero di casi di influenza e altre malattie respiratorie aumenta. Sebbene il freddo giochi un ruolo, altri fattori contribuiscono a questa diffusione stagionale. Durante i mesi freddi, le condizioni ambientali e le abitudini di vita favoriscono la trasmissione dei virus, rendendo importante adottare misure preventive come le vaccinazioni. Conoscere le cause di questo aumento può aiutare a proteggersi meglio durante la stagione invernale.

L’ inverno porta sempre con sé un inevitabile aumento di malattie respiratorie: influenze, raffreddori e altri virus sembrano diffondersi con maggiore facilità nei mesi freddi, tanto che le campagne vaccinali antinfluenzali vengono programmate proprio in previsione di questo picco stagionale. Ma qual è davvero la causa di questa impennata di contagi? La spiegazione più diffusa indica il tempo trascorso al chiuso come principale responsabile: stare in ambienti chiusi insieme ad altre persone aumenterebbe inevitabilmente la trasmissione dei virus. Sebbene questa sia una componente importante, la scienza ha scoperto che i meccanismi alla base della diffusione invernale dei virus sono più complessi e affascinanti di quanto si pensasse. 🔗 Leggi su Cultweb.it

influenza boom di casi anche quest8217anno ma perch233 ci ammaliamo di pi249 proprio in inverno il freddo c8217entra solo in parte

© Cultweb.it - Influenza, boom di casi anche quest’anno: ma perché ci ammaliamo di più proprio in inverno? (Il freddo c’entra solo in parte)

Leggi anche: Influenza, primi casi in Lombardia: “Rischiamo stagione pesante”. Ed è già boom di raffreddore e tosse: ecco perché

Leggi anche: Verratti sulla Serie A: «Inter la più completa ma quest’anno tifo Milan!». Poi fa un annuncio sul proprio futuro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

influenza boom casi quest8217annoInfluenza, variante K osservata speciale, 820 mila casi in una settimana - Influenza, 820 mila casi in 7 giorni e il ruolo dei bambini nella trasmissione dei virus, il pericolo aumento dopo la riapertura delle scuole. notizie.it

influenza boom casi quest8217annoINFLUENZA CASI Influenza 2025, boom di casi: un milione in una settimana - Nella settimana dal 15 al 21 dicembre, l’incidenza delle infezioni respiratorie acute ha raggiunto 17,1 casi ogni mille assistiti ... statoquotidiano.it

influenza boom casi quest8217annoInfluenza, boom di bambini al pronto soccorso: aumento dei casi e prevenzione spiegati dal pediatra - In questi giorni di feste si sta registrando un significativo incremento di accessi ai pronto soccorso di bambini con sintomi influenzali ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.