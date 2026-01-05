Andrea Andreucci, infermiere con esperienza nell’emergenza-urgenza tra il pronto soccorso di Riccione e il 118 dell’Ausl Romagna, sarà presente ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. In qualità di venue medical supervisor, si occuperà della gestione sanitaria durante l’evento, contribuendo alla sicurezza e al benessere di atleti e partecipanti.

Andrea Andreucci, infermiere dell’emergenza-urgenza con un lungo percorso maturato tra il pronto soccorso di Riccione e il 118 dell’Ausl Romagna, parteciperà ai Giochi Olimpici di Milano Cortina con il ruolo di venue medical supervisor. Si tratta di una figura di riferimento per la pianificazione e la supervisione dell’ assistenza sanitaria in sede olimpica, con responsabilità che vanno oltre la gestione operativa delle gare. L’incarico affidato ad Andreucci - residente a Misano - sarà legato al Milano Ice Park. Il lavoro del medical supervisor comprende una fase preliminare di progettazione e organizzazione che include la definizione delle procedure, l’impostazione dei flussi sanitari, l’integrazione del dispositivo medico della venue con la rete di emergenza territoriale e la garanzia di standard uniformi durante prove, test event e giornate di competizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infermiere arruolato per le Olimpiadi

Leggi anche: Qui Ancona. Maspero già arruolato. E’ un figlio d’arte

Leggi anche: Felder abile e arruolato. E oggi i biancorossi sognano la vetta solitaria

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Infermiere arruolato per le Olimpiadi.

Il riformista che non c’è e quelle 2000 infermiere alle Olimpiadi di Londra - ho letto la sua intervista a Ivan Cavicchi e i contributi che sono susseguiti, non ultimi quelli di Marcello Bozzi e Paola Arcadi. quotidianosanita.it

Olimpiadi 2026: c'è bisogno di personale sanitario volontario - Non solo, anche infermieri, fisioterapisti, operatori socio sanitari, igienisti dentali, assistenti di studio odontoiatrico e autisti di ambulanza. rainews.it