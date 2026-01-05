Indomabile Savino stesa l’Omag Quindicesima vittoria consecutiva

Il Savino del Bene ottiene la quindicesima vittoria consecutiva con un netto 3-0 contro Omag MT San Giovanni. La squadra ha dimostrato solidità e continuità, consolidando la propria posizione in classifica. Una prestazione equilibrata e priva di eccessi che evidenzia la determinazione del team nel proseguire il proprio cammino di successi.

SAVINO DEL BENE 3 OMAG-MT SAN GIOVANNI 0 SAVINO DEL BENE: Traballi, Bechis ne, Skinner 13, Castillo (L1), Ruddins ne, Franklin 7, Ribechi (L2), Bosetti ne, Ognjenovic 2, Mancini ne, Graziani 4, Nwakalor 13, Antropova 16, Weitzel ne. All. Gaspari. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani, Bracchi 10, Nicolini 1, Zhuang 12, Brancher 4, Piovesan ne, Parini, Wilson ne, Kochurina 10, Tellone (L1), Panetoni(L2) ne, Caruso 3, Nardo 3, Srauber. All. Bellano. Arbitri: Scotti - Salvati Parziali: 25-17, 25-18, 25-23 Al Pala BigMat nello scontro con l’ultima della classifica la Savino Del Bene Scandicci si sbarazza in poco più di un’ora di San Giovanni in Marignano collezionando la quindicesima vittoria consecutiva fra campionato, Coppa Italia, Champions e Mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Indomabile Savino, stesa l’Omag. Quindicesima vittoria consecutiva Leggi anche: Eurolega, Olimpia Milano-Olympiakos 88-87, 6ª vittoria europea per l’EA7, 4ª consecutiva, Poeta: “Grande vittoria contro una delle migliori difese” Leggi anche: L'Omag-Mt scrive una pagina della sua storia: perentoria vittoria contro Cuneo

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.