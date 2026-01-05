Incubo per 190 passeggeri su un volo Ryanair Berlino-Roma | 15 ore di attesa e viaggio annullato

Aereo cancellato e 15 ore di attesa: è questa la situazione che hanno vissuto 190 passeggeri di un volo Ryanair tra Berlino e Roma. L'annullamento ha causato notevoli disagi, con molti costretti a trascorrere la notte in aeroporto. Un episodio che evidenzia le difficoltà impreviste dei viaggi aerei e l'importanza di conoscere i propri diritti in tali circostanze.

Neve, ritardi e rabbia. Il volo Ryanair per Roma annullato dopo ore di attesa a Berlino - Il volo è stato poi riprogrammato per le 10 di domenica 4 gennaio, ma anche questa volta i passeggeri hanno dovuto attendere: “Ci hanno comunicato un nuovo rinvio a mezzogiorno per la difficoltà di ... romatoday.it

Voli cancellati, weekend da incubo per centinaia di passeggeri: da Bergamo a Berlino, guasti e disagi - Qualcuno ha dormito sui rulli che trasportano le valigie, altri a terra, adagiati su trolley e borsoni, i volti stanchi e spaesati. ilmessaggero.it

Viaggi da incubo: un guasto fa “saltare” il volo Foggia-Milano Malpensa, passeggeri trasferiti a Bari. Ieri invece il venerdì da incubo per chi si è messo in treno #foggia #attualità #disagi #passeggeri - facebook.com facebook

Migliaia di passeggeri hanno vissuto un incubo, in vista del Capodanno, quando è stato sospeso per diverse ore il servizio dei treni ad alta velocità Eurostar che collega Londra ad altre grandi capitali x.com

