Incubo per 190 passeggeri su un volo Ryanair Berlino-Roma | 15 ore di attesa e viaggio annullato

Aereo cancellato e 15 ore di attesa: è questa la situazione che hanno vissuto 190 passeggeri di un volo Ryanair tra Berlino e Roma. L'annullamento ha causato notevoli disagi, con molti costretti a trascorrere la notte in aeroporto. Un episodio che evidenzia le difficoltà impreviste dei viaggi aerei e l'importanza di conoscere i propri diritti in tali circostanze.

