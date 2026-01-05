Incompatibilità e conflitti d’interesse | Roberto Fico già alle prese con grane sospetti e fuoco amico

Roberto Fico si trova già al centro di tensioni e sospetti, segnando l’avvio della sua gestione con difficoltà e conflitti interni. Dopo un lungo periodo di attesa, la nascita della Giunta regionale appare segnata da problematiche e contrasti, riflettendo un contesto politico complesso e articolato. Questa situazione evidenzia come, anche nei momenti iniziali, le questioni di incompatibilità e conflitti di interesse possano influenzare l’operato di figure pubbliche di rilievo.

Tempo di lettura: 2 minuti All'inizio doveva essere la fumata bianca. È uscita grigia. Molto grigia. Dopo oltre un mese di attesa, la Giunta regionale di Roberto Fico nasce già sotto il segno delle grane. Altro che luna di miele. Il primo scivolone porta il nome di Vincenzo Cuomo. La nomina ad assessore regionale arriva quando, carte alla mano, è ancora sindaco di Portici. Le dimissioni presentate, sì. Ma non ancora efficaci. La Prefettura di Napoli alza il sopracciglio. Questione tecnica, dicono. Ma l'effetto politico è devastante. Una figuraccia evitabile. E invece servono spiegazioni, chiarimenti serali, interpretazioni normative.

