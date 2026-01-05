Incidente sull' Aurelia bis a Tarquinia | autocisterna ribaltata un ferito e traffico bloccato

Nella mattina di lunedì 5 gennaio, sulla via Aurelia bis a Tarquinia, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’autocisterna ribaltata. L’incidente ha causato un ferito e il conseguente blocco del traffico sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e si stanno valutando le cause dell’accaduto. La situazione resta sotto controllo e le autorità stanno gestendo la viabilità.

Incidente stradale sulla via Aurelia nel territorio di Tarquinia: è avvenuto nella mattina di lunedì 5 gennaio lungo la statale 1 bis. Sono rimasti coinvolti un camion cisterna adibito al trasporto di carburanti e un furgone, con l'autocisterna che si è ribaltata all'altezza della zona degli.

