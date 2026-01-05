Incidente sull' Aurelia bis a Tarquinia autocisterna ribaltata e traffico bloccato
Nella mattina di lunedì 5 gennaio, sulla via Aurelia bis a Tarquinia, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’autocisterna, finita in ribaltamento. L’evento ha causato il blocco temporaneo del traffico sulla statale 1 bis, creando disagi alla circolazione locale. Sul posto sono intervenute le autorità per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.
Incidente stradale sulla via Aurelia nel territorio di Tarquinia: è avvenuto nella mattina di lunedì 5 gennaio lungo la statale 1 bis. Stando a quanto si apprende, sono rimasti coinvolti un camion cisterna adibito al trasporto di carburanti e un'auto, con l'autocisterna che si è ribaltata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
