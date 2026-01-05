Incidente sull' Aurelia a Tarquinia autocisterna ribaltata e traffico bloccato

Questa mattina, lunedì 5 gennaio, si è verificato un incidente sulla strada statale 1 bis, l'Aurelia, a Tarquinia. Un’autocisterna si è ribaltata, causando l'interruzione del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio, lungo la strada statale 1 bis via Aurelia, nel territorio comunale di Tarquinia. Stando a quanto si apprende sono rimasti coinvolti, per cause ancora in corso di accertamento, un camion cisterna adibito al trasporto di carburanti e.

