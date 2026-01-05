Incidente nella casa di JD Vance a Cincinnati | un fermo

Un episodio si è verificato all’alba di lunedì davanti alla casa di JD Vance a Cincinnati, Ohio. La polizia ha fermato una persona dopo aver riscontrato finestre infrante e altri danni all’edificio. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dell’abitazione del vicepresidente degli Stati Uniti, senza ulteriori dettagli sulla motivazione o sulle conseguenze dell’evento.

Una persona è stata fermata all'alba di lunedì davanti all'abitazione di Cincinnati, in Ohio, del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, dopo che la polizia ha riscontrato finestre con vetri infranti e altri segni di danneggiamento. Lo riporta l'emittente locale Wcpo. Il fermo è avvenuto durante un intervento scattato nelle primissime ore del mattino, quando la polizia di Cincinnati è intervenuta insieme al Secret Service, l'agenzia federale incaricata della protezione delle più alte cariche dello Stato. Non si conoscono ancora i dettagli sull'identità del soggetto, sulla dinamica dell'episodio né sulle eventuali accuse.

Usa, media: "Finestre rotte a casa di JD Vance a Cincinnati, un fermo" - La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del vicepresidente Usa sono state rotte. tg24.sky.it

Stati Uniti, finestre rotte a casa di Vance a Cincinnati: un fermo - Stando alle prime informazioni, sembra che Vance e la sua famiglia non fossero in casa al momento ... repubblica.it

La #polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta in seguito a un incidente avvenuto nell'abitazione di #JDVance a #Cincinnati. Secondo i media locali, un uomo è stato fermato. Secondo Wcpo, diverse finestre della casa sono state rotte. Sembra c x.com

