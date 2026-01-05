Incidente alla casa di JD Vance | Finestre rotte fermato un sospettato

La polizia di Cincinnati sta conducendo un'indagine dopo un incidente avvenuto nella casa di JD Vance, che ha causato danni alle finestre. Un sospettato è stato fermato in relazione all'evento. Le autorità stanno raccogliendo informazioni per chiarire le circostanze dell'incidente.

La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta in seguito a un incidente avvenuto nell'abitazione di JD Vance a Cincinnati. Secondo i media locali, un uomo è stato fermato. Secondo Wcpo, diverse finestre della casa sono state rotte. Sembra che Vance o la sua famiglia non fossero in casa al momento dell'incidente. La città di Cincinnati aveva precedentemente annunciato che le strade intorno alla casa sarebbero rimaste chiuse fino a domenica 4 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incidente alla casa di JD Vance: "Finestre rotte, fermato un sospettato" Leggi anche: Usha Vance senza fede in pubblico: i sospetti sul divorzio da JD Vance e le voci su Erika Kirk Leggi anche: Spari vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, fermato un sospettato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Paolo Zampolli, chi è l'italiano vicino a Donald Trump che avrebbe telefonato a Fabrizio Corona dalla Casa Bianca durante l'interrogatorio alla Procura di Milano. Incidente alla casa di JD Vance: "Finestre rotte, fermato un sospettato" - Il vicepresidente Usa e la sua famiglia non erano in casa al momento del fatto ... msn.com

Usa, media: "Finestre rotte a casa di JD Vance a Cincinnati, un fermo" - La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del vicepresidente Usa sono state ... tg24.sky.it

Cincinnati, incidente nella casa di J.D. Vance: «Diverse finestre rotte, fermato un sospettato» - Indagini in corso per un presunto incidente avvenuto nella casa del vicepresidente americano J. unionesarda.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.