Incidente alla casa di JD Vance | Finestre rotte fermato un sospettato

Da ilgiornale.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Cincinnati sta conducendo un'indagine dopo un incidente avvenuto nella casa di JD Vance, che ha causato danni alle finestre. Un sospettato è stato fermato in relazione all'evento. Le autorità stanno raccogliendo informazioni per chiarire le circostanze dell'incidente.

La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta in seguito a un incidente avvenuto nell'abitazione di JD Vance a Cincinnati. Secondo i media locali, un uomo è stato fermato. Secondo Wcpo, diverse finestre della casa sono state rotte. Sembra che Vance o la sua famiglia non fossero in casa al momento dell'incidente. La città di Cincinnati aveva precedentemente annunciato che le strade intorno alla casa sarebbero rimaste chiuse fino a domenica 4 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

incidente alla casa di jd vance finestre rotte fermato un sospettato

© Ilgiornale.it - Incidente alla casa di JD Vance: "Finestre rotte, fermato un sospettato"

Leggi anche: Usha Vance senza fede in pubblico: i sospetti sul divorzio da JD Vance e le voci su Erika Kirk

Leggi anche: Spari vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, fermato un sospettato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Paolo Zampolli, chi è l'italiano vicino a Donald Trump che avrebbe telefonato a Fabrizio Corona dalla Casa Bianca durante l'interrogatorio alla Procura di Milano.

incidente casa jd vanceIncidente alla casa di JD Vance: "Finestre rotte, fermato un sospettato" - Il vicepresidente Usa e la sua famiglia non erano in casa al momento del fatto ... msn.com

incidente casa jd vanceUsa, media: "Finestre rotte a casa di JD Vance a Cincinnati, un fermo" - La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta quando diverse finestre della casa del vicepresidente Usa sono state ... tg24.sky.it

incidente casa jd vanceCincinnati, incidente nella casa di J.D. Vance: «Diverse finestre rotte, fermato un sospettato» - Indagini in corso per un presunto incidente avvenuto nella casa del vicepresidente americano J. unionesarda.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.