Incidente a Collegno | auto ribaltata in mezzo alla strada parabrezza in frantumi e conducente bloccato

Nella giornata del 5 gennaio a Collegno si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Sauro e via Costa. Un veicolo si è ribaltato, causando danni al parabrezza e bloccando il conducente all’interno. La scena si è svolta nel primo pomeriggio, richiedendo l’intervento delle autorità per la gestione della situazione.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 5 gennaio, a Collegno. Un'auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata, all'incrocio tra via Sauro e via Costa. Nell'impatto, il parabrezza della macchina è andato in frantumi. Il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo

