Incidente a Collegno | auto ribaltata in mezzo alla strada parabrezza in frantumi e conducente bloccato
Nella giornata del 5 gennaio a Collegno si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Sauro e via Costa. Un veicolo si è ribaltato, causando danni al parabrezza e bloccando il conducente all’interno. La scena si è svolta nel primo pomeriggio, richiedendo l’intervento delle autorità per la gestione della situazione.
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 5 gennaio, a Collegno. Un’auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata, all’incrocio tra via Sauro e via Costa. Nell’impatto, il parabrezza della macchina è andato in frantumi. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo e, per aiutarlo a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Incidente stradale a Perosa Argentina: auto ribaltata in mezzo alla provinciale, conducente ferito
Leggi anche: Incidente a Torino Madonna di Campagna: auto ribaltata in mezzo alla carreggiata
Incidente in Tangenziale: viaggia da solo e si schianta, conducente ferito e disagi al traffico; Incidente in tangenziale nord a Venaria: tre veicoli coinvolti, uno si ribalta; Incidente in Tangenziale a Venaria Reale auto ribaltata | quattro persone ferite e code; Incidente a Torino Rebaudengo | scontro tra due auto all' incrocio un ferito in ospedale e disagi per il traffico.
Auto si ribalta a Collegno in pieno giorno, feriti e traffico in tilt all’incrocio cittadino - Un incidente violento, avvenuto in pieno centro abitato e nel primo pomeriggio, ha provocato feriti e pesanti disagi alla circolazione a Collegno. giornalelavoce.it
INCIDENTE CON FERITI: AUTO SI RIBALTA A COLLEGNO https://www.torinocintura.it/2026/01/05/incidente-con-feriti-auto-si-ribalta-a-collegno - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.