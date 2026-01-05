Incendio in un deposito rifiuti a Cermenate

Un incendio si è sviluppato oggi, 5 gennaio, in un deposito di rifiuti a Cermenate, in via Santa Maria in Campo. Attualmente, le informazioni disponibili sono limitate e si stanno ancora valutando le cause e l’entità dell’incendio. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dell’area e dei residenti.

Incendio a Fiumicino, vicino all’aeroporto/ Video: in fiamme un deposito di rifiuti, fumo avvistato a Roma - È scoppiato un vasto incendio a Fiumicino, il fumo nero si staglia sulla Capitale: le fiamme hanno coinvolto un capannone di rifiuti Quello odierno è l’ennesimo, violento, rogo che si registrata alle ... ilsussidiario.net

Incendio in un deposito di rifiuti: oltre cinque ore per spegnere il rogo - È durato quasi cinque ore il lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari impegnati a domare le fiamme divampate in un deposito per il trattamento di rifiuti che si trova in contrada ... quotidianodipuglia.it

Spaventoso incendio distrugge completamente un deposito di merci cinesi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.