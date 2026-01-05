Incendio in un deposito rifiuti a Cermenate
Un incendio si è sviluppato oggi, 5 gennaio, in un deposito di rifiuti a Cermenate, in via Santa Maria in Campo. Attualmente, le informazioni disponibili sono limitate e si stanno ancora valutando le cause e l’entità dell’incendio. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dell’area e dei residenti.
Sono ancora pochissime le informazioni sull’incendio che si è sviluppato oggi, 5 gennaio, a Cermenate, all’interno di un deposito di rifiuti in zona via Santa Maria in Campo.Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento. Presenti anche i. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Incendio in deposito di rifiuti: vigili del fuoco al lavoro con più squadre
Leggi anche: Deposito abusivo e incendio di rifiuti pericolosi, scatta il sequestro della polizia locale
Palo del Colle, incendio in deposito rifiuti - L'allarme è scattato intorno all'una e trenta di notte, segnalato un grosso incendio nel territorio di Palo del Colle. rainews.it
Incendio a Fiumicino, vicino all’aeroporto/ Video: in fiamme un deposito di rifiuti, fumo avvistato a Roma - È scoppiato un vasto incendio a Fiumicino, il fumo nero si staglia sulla Capitale: le fiamme hanno coinvolto un capannone di rifiuti Quello odierno è l’ennesimo, violento, rogo che si registrata alle ... ilsussidiario.net
Incendio in un deposito di rifiuti: oltre cinque ore per spegnere il rogo - È durato quasi cinque ore il lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari impegnati a domare le fiamme divampate in un deposito per il trattamento di rifiuti che si trova in contrada ... quotidianodipuglia.it
Spaventoso incendio distrugge completamente un deposito di merci cinesi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.