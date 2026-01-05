Incendio in casa a Capodanno | Un poliziotto si è lanciato tra le fiamme per salvare i miei suoceri

Durante la notte di Capodanno, un incendio all'Arenaccia ha coinvolto un edificio, costringendo i residenti a evacuare. Un atto di grande coraggio è stato compiuto da un poliziotto che si è immerso tra le fiamme per salvare i suoceri di alcuni abitanti. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando il valore e la prontezza delle forze di sicurezza in situazioni di emergenza.

Un incendio divampato all'Arenaccia nella notte di Capodanno ha costretto i residenti di un edificio a lasciare le proprie case. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che, oltre ad aver assistito e messo in sicurezza gli abitanti evacuati, hanno anche salvato dalla loro casa due anziani in.

