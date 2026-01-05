Incendio in baita vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme

Domenica 4 gennaio 2026, a Pralongià, nel comune di San Cassiano in Alto Adige, si è verificato un incendio in una baita isolata. Le fiamme si sono propagate nel sottotetto, mettendo in pericolo l’intera struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e prevenire ulteriori danni. L’intervento ha permesso di contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme che divampano nel sottotetto rischiando di bruciare l’intera struttura. Sono stati momenti di paura quelli di domenica pomeriggio, 4 gennaio 2026, a località Pralongià – nel territorio comunale di San Cassiano, in Alto Adige – dove una baita isolata situata lungo un sentiero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Incendio in baita, vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme Leggi anche: Incendio in baita, vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme Leggi anche: Acciaierie in fiamme, una decina di vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incendio in baita, vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme; San Cassiano, rogo a Pralongià: i vigili del fuoco raggiungono la baita fuori strada; Furioso incendio in una baita isolata, i pompieri arrivano coi gatti delle nevi (FOTO): complessa operazione in quota; Stenico, baita divorata dalle fiamme. All’origine del rogo un braciere incustodito. Furioso incendio in una baita isolata, i pompieri arrivano coi gatti delle nevi (FOTO): complessa operazione in quota - Complesso intervento per i vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, domenica 4 gennaio: l'allarme è scattato per la segnalazione di un incendio nel sottotetto di una baita privata in loc ... ildolomiti.it

San Cassiano, rogo a Pralongià: i vigili del fuoco raggiungono la baita fuori strada - La zona impervia e l’accesso difficoltoso hanno imposto l’uso di gatto delle nevi e motoslitte, imponendo un complesso coordinamento dei soccorsi. altoadige.it

A fuoco il tetto di una casa: una persona ricoverata all'ospedale - Stelvio, fiamme e fumo dall'abitazione: sul posto più squadre dei vigili del fuoco con respiratori e autoscala. rainews.it

Caldaie, stufe, camini: i consigli dei vigili del fuoco su come utilizzarli senza correre rischi

L'intervento per domare l'incendio scoppiato nel sottotetto di una baita ha richiesto una complessa organizzazione logistica Leggi l’articolo https://tinyurl.com/4z85an3t - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.