Incendio in alloggio a Torino Pozzo Strada | fuoco in un appartamento al quinto piano una ragazza in ospedale

Un incendio si è verificato al quinto piano di un edificio in via Monte Ortigara 11, nel quartiere Pozzo Strada di Torino. L’incidente ha coinvolto un appartamento, e una ragazza è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio.

Un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al quinto piano di un palazzo sito in via Monte Ortigara 11, nel quartiere Pozzo Strada, a Torino. L'allarme è scattato poco dopo le undici della mattina di lunedì, 5 gennaio. Sul posto si trovano, per le operazioni di spegnimento e messa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incendio in alloggio a Torino Pozzo Strada: fuoco in un appartamento al quinto piano, una ragazza in ospedale Leggi anche: Incendio a Torino Pozzo Strada: a fuoco un appartamento, gravi i danni Leggi anche: Incendio a Torino Pozzo Strada: a fuoco un appartamento in un palazzo, gravi i danni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Segnalazione anonima a YouPol fa arrestare madre e figlio per droga. Incendio in alloggio a Torino, cure mediche per cinque - Cinque persone, tra cui una bambina di pochi mesi, sono state affidate alle cure dei medici per gli effetti di un incendio che stamani è divampato a Torino in un alloggio al primo piano di un ... ansa.it Incendio di alloggio, salvi un neonato e cinque persone - Incendio di appartamento a Torino, in un condominio di via Crevacuore, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco. rainews.it Incendio in un alloggio di via Mercadante: due persone intossicate - Le fiamme hanno invaso un alloggio al quarto piano di un palazzo. torinoggi.it

Tgs. . Dopo l'incendio di casa, gara di solidarietà per una famiglia di Santa Flavia. Il paese mobilitato. Trovato un alloggio per i Zoccolo: mamma, papà e due figli piccoli. Tanti anche i regali Pino Grasso - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.