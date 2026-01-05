Un incendio nel bar Dolcevita di Pontecagnano Faiano ha causato ingenti danni alla sala interna. Le prime indagini escludono cause dolose, attribuendo l’incendio a un corto circuito del caricabatterie. L’evento si inserisce in un contesto di incendi recenti nella zona, tra cui la distruzione di una grande struttura commerciale. Le autorità stanno ancora valutando le circostanze e le eventuali misure preventive da adottare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha subito gravi danni soprattutto alla sala interna del bar il locale Dolcevita situato nessuno di Pontecagnano Faiano, lo stesso dove due giorni fa una grossa struttura commerciale è stata completamente distrutta da un incendio. Ma tra i due episodi non c’è nessun legame tranne la coincidenza temporale. A specificarlo sono stati i proprietari del locale, spiegando che non è un incendio doloso perché a scatenare le fiamme è stato un banalissimo corto circuito scatenato da un caricabatterie di un telefono rimasto inserito. Come sempre i ragazzi si rimboccheranno le maniche per ripristinare una delle più belle aziende perbene in zona- ha scritto sul suo profilo social Antonella Di Stasio, moglie di Armando Mirra, proprietario del locale, amareggiata per una serie di commenti sulla notizia – che tristezza leggere certi commenti senza calarsi nei panni di chi subisce danni non solo economici ma soprattutto morali (e’terribile vedere il proprio bene distrutto) solo per invidia o per cos’altro ancora”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio Dolcevita, nessuna causa dolosa: corto circuito per caricabatterie

