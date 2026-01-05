Incendio Crans-Montana l’ambasciatore italiano | Da noi i gestori sarebbero stati arrestati – Video

L’incendio al Constellation di Crans-Montana, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti, ha suscitato reazioni internazionali. L’ambasciatore italiano ha commentato che, in Italia, i gestori dell’evento sarebbero stati immediatamente arrestati. Un episodio che evidenzia differenze nelle risposte e nelle procedure di gestione delle emergenze tra i diversi paesi.

"In Italia sarebbero arrestati" i gestori del Constellation di Crans-Montana – Jacques e Jessica Moretti – dove a seguito dell'incendio di Capodanno sono morte 40 persone e 120 sono rimaste ferite. Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, al cimitero di Sion, dove sono in partenza verso l'Italia i feretri di cinque vittime italiane. La procura del Canton Vallese ha invece stabilito che non servono misure cautelari non sussistendo i presupposti, in particolare il pericolo di fuga. "In Italia sarebbero stati arrestati sicuramente, troppo grave il reato commesso", ha specificato l'ambasciatore.

